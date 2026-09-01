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01.09.2026 06:37:00
Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology A hat am 29.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0.12 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.170 CNY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 618.9 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36.53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology A einen Umsatz von 453.3 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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