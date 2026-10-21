Shandong Gold Phoenix: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Shandong Gold Phoenix hat am 20.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.10 CNY gegenüber 0.130 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5.05 Prozent zurück. Hier wurden 396.0 Millionen CNY gegenüber 417.1 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch