Shandong Gold-Mining legte Quartalsergebnis vor

Shandong Gold-Mining äusserte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.46 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.400 CNY je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 31.65 Prozent auf 21.07 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30.83 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch