Shandong Fiberglass Group A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shandong Fiberglass Group A präsentierte in der am 19.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal hat Shandong Fiberglass Group A 715.4 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38.64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 516.0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch