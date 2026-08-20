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20.08.2026 06:37:00
Shandong Fiberglass Group A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Shandong Fiberglass Group A präsentierte in der am 19.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal hat Shandong Fiberglass Group A 715.4 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38.64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 516.0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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