Shandong Dacheng Pesticide verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shandong Dacheng Pesticide hat am 08.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.12 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.090 CNY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.56 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12.39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shandong Dacheng Pesticide einen Umsatz von 1.39 Milliarden CNY eingefahren.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0.005 CNY gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 1.70 Milliarden CNY ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch