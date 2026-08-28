Shandong Buchang Pharmaceuticals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shandong Buchang Pharmaceuticals stellte am 27.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.17 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.300 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 2.42 Milliarden CNY, gegenüber 2.88 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15.80 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch