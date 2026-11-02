Shandong Buchang Pharmaceuticals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shandong Buchang Pharmaceuticals hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.28 CNY gegenüber 0.230 CNY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Shandong Buchang Pharmaceuticals 3.01 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.80 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch