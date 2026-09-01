Shandong Bohui Paper Industrial zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shandong Bohui Paper Industrial hat am 29.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0.13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.99 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.00 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch