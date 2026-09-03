Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech A präsentierte in der am 31.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.21 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.070 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 366.9 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 335.9 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch