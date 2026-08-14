Shalimar Paints informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shalimar Paints stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Shalimar Paints vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2.54 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1.990 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Shalimar Paints im vergangenen Quartal 1.38 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10.26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shalimar Paints 1.53 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch