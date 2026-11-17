Shalimar Agencies präsentierte am 14.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.16 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.050 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 842.3 Millionen INR – ein Plus von 82.30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shalimar Agencies 462.1 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch