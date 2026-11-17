Shalibhadra Finance hat am 14.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.64 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shalibhadra Finance ein EPS von 1.54 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19.39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 113.3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 94.9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch