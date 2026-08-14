Shalibhadra Finance öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shalibhadra Finance hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.59 INR gegenüber 1.48 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17.11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 110.9 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 94.7 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch