Shalby präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shalby hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0.98 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shalby 0.710 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Shalby im vergangenen Quartal 3.31 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11.74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shalby 2.96 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch