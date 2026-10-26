Shakti Pumps (India): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shakti Pumps (India) stellte am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.12 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7.35 INR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.46 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11.96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shakti Pumps (India) einen Umsatz von 6.66 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch