Shakeys Pizza Asia Ventures, öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shakeys Pizza Asia Ventures, hat am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.06 PHP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shakeys Pizza Asia Ventures, noch ein Gewinn pro Aktie von 0.100 PHP in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shakeys Pizza Asia Ventures, in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.17 Milliarden PHP im Vergleich zu 3.89 Milliarden PHP im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch