Shake Shack: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shake Shack hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.37 USD gegenüber 0.410 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shake Shack in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17.15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 417.6 Millionen USD im Vergleich zu 356.5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch