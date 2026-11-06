Shahlon Silk Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shahlon Silk Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.07 INR. Im letzten Jahr hatte Shahlon Silk Industries einen Gewinn von 0.170 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 53.29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 361.9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 774.9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch