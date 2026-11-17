Shah Foods veröffentlichte am 14.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5.66 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.110 INR je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch