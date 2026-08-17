Shah Foods: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shah Foods äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4.40 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.870 INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch