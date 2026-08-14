Shah Alloys präsentierte Quartalsergebnisse

Shah Alloys liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shah Alloys die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Shah Alloys vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1.05 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2.910 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 98.98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.4 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 236.4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch