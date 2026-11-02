Shah Alloys gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shah Alloys veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.93 INR gegenüber 6.93 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Shah Alloys mit einem Umsatz von insgesamt 2.4 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 91.89 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch