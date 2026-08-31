Shaanxi Yanchang Petroleum Chemical Engineering legte Quartalsergebnis vor

Shaanxi Yanchang Petroleum Chemical Engineering hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.01 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.170 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 22.74 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 33.39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34.15 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch