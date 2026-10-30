Shaanxi Sirui Advanced Materials A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Shaanxi Sirui Advanced Materials A hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.07 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.050 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 641.1 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 401.8 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch