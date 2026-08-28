Shaanxi Sirui Advanced Materials A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shaanxi Sirui Advanced Materials A hat am 25.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.07 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.060 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 50.13 Prozent auf 642.7 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 428.1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch