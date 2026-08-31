Shaanxi Qinling Cement (Group) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shaanxi Qinling Cement (Group) lud am 28.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Umsatzseitig wurden 775.0 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shaanxi Qinling Cement (Group) 625.9 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch