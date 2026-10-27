Shaanxi Lighte Optoelectronics Material A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shaanxi Lighte Optoelectronics Material A hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.15 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.130 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 176.4 Millionen CNY gegenüber 131.3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch