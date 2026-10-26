Shaanxi Huaqin Technology Industry A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shaanxi Huaqin Technology Industry A veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Shaanxi Huaqin Technology Industry A hat ein EPS von 0.26 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.260 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite standen 395.7 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 285.1 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch