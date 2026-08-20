Shaanxi Huaqin Technology Industry A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shaanxi Huaqin Technology Industry A hat am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.16 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shaanxi Huaqin Technology Industry A 0.220 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 434.9 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 271.9 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch