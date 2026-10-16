Shaanxi Heimao Coking: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shaanxi Heimao Coking hat am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.13 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shaanxi Heimao Coking ein EPS von -0.140 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13.54 Prozent auf 2.26 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shaanxi Heimao Coking 2.62 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch