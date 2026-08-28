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28.08.2026 06:37:00
Shaanxi Heimao Coking: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Shaanxi Heimao Coking hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.03 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.100 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2.16 Prozent auf 2.71 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.65 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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