Shaanxi Construction Machinery: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shaanxi Construction Machinery hat am 27.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.18 CNY gegenüber -0.160 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Shaanxi Construction Machinery mit einem Umsatz von insgesamt 649.0 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 687.7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 5.63 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch