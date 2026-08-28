|
28.08.2026 06:37:00
Shaanxi Coal Industry Company öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Shaanxi Coal Industry Company hat am 27.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Shaanxi Coal Industry Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.73 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.290 CNY je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5.61 Prozent auf 39.94 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37.82 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.550 CNY erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 39.94 Milliarden CNY belaufen hatte.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI stärker -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schliesslich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit leichten Gewinnen zeigt. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.