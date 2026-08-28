Shaanxi Coal Industry Company öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shaanxi Coal Industry Company hat am 27.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Shaanxi Coal Industry Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.73 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.290 CNY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5.61 Prozent auf 39.94 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37.82 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.550 CNY erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 39.94 Milliarden CNY belaufen hatte.

Redaktion finanzen.ch