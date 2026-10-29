Shaanxi Coal Industry Company: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Shaanxi Coal Industry Company liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shaanxi Coal Industry Company die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.60 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.520 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9.40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 43.87 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 40.10 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0.570 CNY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 43.87 Milliarden CNY umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.ch