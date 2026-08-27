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27.08.2026 06:37:00
Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group A hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.01 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.010 CNY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0.05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.37 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.37 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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