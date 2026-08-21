Shaanxi Baoguang Vacuum Electronic Apparatus: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shaanxi Baoguang Vacuum Electronic Apparatus hat sich am 20.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.09 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shaanxi Baoguang Vacuum Electronic Apparatus 0.060 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24.21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 397.8 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 320.3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch