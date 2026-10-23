Shaanxi Baoguang Vacuum Electronic Apparatus: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shaanxi Baoguang Vacuum Electronic Apparatus hat sich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.06 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shaanxi Baoguang Vacuum Electronic Apparatus 0.040 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 334.9 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 313.5 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch