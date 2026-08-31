Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech stellte am 29.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.05 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 142.3 Millionen CNY – eine Minderung von 15.99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 169.4 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch