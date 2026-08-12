SH ENERGY CHEMICAL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SH ENERGY CHEMICAL hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 56.12 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -260.650 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11.37 Prozent auf 28.28 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25.39 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch