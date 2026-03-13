SH ENERGY CHEMICAL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SH ENERGY CHEMICAL veröffentlichte am 12.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 33.10 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -46.880 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19.88 Prozent auf 25.14 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31.38 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 99.300 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte SH ENERGY CHEMICAL ein Ergebnis je Aktie von -95.400 KRW vermeldet.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 21.75 Prozent auf 98.63 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte SH ENERGY CHEMICAL 126.05 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch