SH ENERGY CHEMICAL gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SH ENERGY CHEMICAL äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 56.12 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SH ENERGY CHEMICAL ein EPS von -260.650 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11.37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25.39 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28.28 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch