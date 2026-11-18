SH ENERGY CHEMICAL hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -319.67 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SH ENERGY CHEMICAL ein EPS von -153.920 KRW in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33.76 Prozent auf 29.07 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.73 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch