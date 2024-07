SGS verkauft Crop-Science-Geschäft nun doch nicht

Der im letzten Dezember angekündigte Verkauf an den Analyselaborspezialisten Eurofins Scientific mit Sitz in Luxemburg ist gescheitert, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Es seien im vereinbarten Zeitrahmen nicht alle Abschlussbedingungen erfüllt worden, so SGS. Detailliertere Gründe werden im Communiqué nicht genannt.

Das Crop-Science-Geschäft beschäftigt laut früheren Angaben an weltweit 14 Standorten rund 480 Mitarbeitende und erzielte zuletzt einen Umsatz von 46 Millionen Franken. Der Verkauf ermögliche den angestrebten Fokus auf die Bereiche Nahrungsmittel, Gesundheit und Kosmetik in der Division Health and Nutrition, hiess es bei der Ankündigung der nun gescheiterten Transaktion.

rw/tv

Genf (awp)