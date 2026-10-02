SGS übernimmt Mehrheit an US-Cybersicherheitsfirma Prescient Security

Baar (awp) - Der Warenprüfkonzern SGS verstärkt sich im Bereich Cybersicherheit. Dazu hat das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung am US-Unternehmen Prescient Security erworben. Finanzielle Einzelheiten zur Transaktion wurden nicht genannt.

Prescient Security beschäftigt mehr als 350 Mitarbeitende und betreut weltweit rund 5000 Kunden, wie SGS am Freitag mitteilte. Das Unternehmen ist auf Informationssicherheit, Cybersicherheit und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben im digitalen Bereich spezialisiert. Zu den Kunden zählen Unternehmen aus der Finanz-, Gesundheits-, Detailhandels-, Technologie- und Verteidigungsbranche.

Das Angebot umfasst den Angaben zufolge Zertifizierungen nach internationalen Sicherheitsstandards sowie sogenannte Penetrationstests, mit denen IT-Systeme gezielt auf Schwachstellen geprüft werden. Zudem verfügt Prescient Security über eigene Technologien zur Automatisierung von Compliance- und Sicherheitsprozessen.

Mit der Übernahme baut SGS den strategischen Geschäftsbereich "Digital Trust" weiter aus. Der Konzern mit Sitz in Baar will in diesem Bereich bis 2027 gegenüber 2023 mindestens 200 Millionen Franken zusätzlichen Umsatz erzielen.

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