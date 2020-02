SGS-Labore bieten Test-Lösungen für Impfstoffe auch zum Coronavirus

SGS sieht seine Labor-Einrichtungen gut positioniert, um beim weltweiten Kampf gegen das Coronavirus helfen zu können.

Das Unternehmen habe die Kapazitäten seiner Biosicherheits-Labore im vergangenen Jahr ausgebaut und biete fortschrittliche und schnelle Testmethoden bei der Entwicklung von Impfstoffen an, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Die Fähigkeiten und Kapazitäten des SGS Centers of Excellence seien erweitert worden und böten Möglichkeiten zum Test von Zell-Banken- sowie Gen- und Zelltherapien, monoklonale Antikörper und andere protein-basierten Medikamente an. Dazu zähle auch ein Impfstoff-Test für den Coronavirus. Die SGS-Life-Sciences-Labore haben Standorte in Europa, Amerika und Asien und würden digital vernetzt arbeiten, heisst es weiter.

