SGS eröffnet neuen Hauptsitz am 29. Januar 2026
Genf (AWP) - Der Prüf- und Inspektionskonzern SGS wird seinen neuen Hauptsitz in Baar (ZG) am 29. Januar 2026 offiziell einweihen. Der Anlass wird von CEO Géraldine Picaud geleitet, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.
SGS hatte den Wegzug aus Genf damit begründet, dass das Gebäude dort zu gross und zu teuer sei. Zudem sei Zug näher am Flughafen Zürich. Ein Stellenabbau sei mit der Verlegung des Hauptsitzes nicht verbunden.
jl/ra
