SGS bleibt zum Jahresauftakt auf Wachstumskurs

Besonders gut lief es in den Bereichen Nachhaltigkeit und digitale Sicherheit. Die eigenen Ziele wurden bestätigt.

Der Umsatz lag bei 1,68 Milliarden Franken, wie der Genfer Konzern am Donnerstag mitteilte. Das sind 6,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Organisch, also bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte, betrug das Wachstum 5,6 Prozent.

Damit verlor das organische Wachstum etwas an Schwung - im Schlussquartal 2024 waren es noch 6,5 Prozent. Dennoch blieb SGS innerhalb der eigenen Zielbandbreite von 5 bis 7 Prozent. Auch die Erwartungen der Analysten von durchschnittlich 5,4 Prozent wurden übertroffen.

Das akquisitorische Wachstum betrug im ersten Jahresviertel 1,3 Prozent. Gleichzeitig bremsten die Wechselkurse etwas die Entwicklung. Der Währungseinfluss lag bei -0,3 Prozent.

Nachhaltigkeit und digitale Sicherheit stark

Ein Blick auf die beiden Geschäftsbereiche zeigt, dass es besonders gut im Geschäft Testing & Inspection lief. Hier generierte SGS 1,50 Milliarden Franken an Umsatz und das organische Wachstum betrug 5,8 Prozent.

Im Bereich Business Assurance lag das organische Wachstum dagegen mit 3,5 Prozent unterhalb der Zielbandbreite. Der Bereich ist mit einem Umsatz von 179 Millionen allerdings deutlich kleiner.

Vor allem sei es gelungen, in den Bereichen Nachhaltigkeit und digitale Sicherheit das Wachstum zu beschleunigen, heisst es im Communiqué. SGS hatte zuletzt immer wieder betont, in diesen beiden Bereichen besonders stark wachsen zu wollen.

Seit der Einführung von "Impact Now" leisteten Dienstleistungen im Bereich Nachhaltigkeit einen wichtigen Beitrag zum Wachstum. So seien "bedeutende" Verträge in allen vier Nachhaltigkeitssäulen abgeschlossen worden: Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft, Natur und ESG Assurance.

Auch im Bereich Digital Trust verweist SGS insbesondere auf Fortschritte bei KI-Zertifizierungen und Cybersicherheit. Hier profitiert der Genfer Konzern offenbar stark vom Zukauf der auf Cybersecurity-Prüfungen spezialisierten Firma Brightsight.

Alle Labore von Brightsight in Europa hätten die EU-Zertifizierung für Cybersicherheit auf der höchsten Sicherheitsstufe erhalten. Dieser wichtige Meilenstein mache Brightsight zur bevorzugten Anlaufstelle, wenn es darum gehe, Standards für Cybersicherheit in Europa, den USA und Asien miteinander zu verbinden, so SGS.

Ziele für 2025 bestätigt

Das Unternehmen sieht sich damit weiter auf einem soliden Wachstumspfad. "Trotz der Währungsvolatilität und der bisher eingeführten Handelszölle" bestätigt das SGS-Management die eigenen Ziele für das laufende Jahr.

So wird für 2025 weiterhin ein organisches Wachstum von 5 bis 7 Prozent erwartet. Weitere 1 bis 2 Prozent will SGS durch Firmenübernahmen generieren. Gleichzeitig soll die bereinigte Betriebsgewinnmarge um 30 Basispunkte steigen.

Genf (awp)