SGS beendet Aktienrückkaufprogramm

Genf (awp) - Der Warenprüfkonzern SGS hat sein am 17. Februar gestartetes Aktienrückkaufprogramm am gestrigen Donnerstag beendet. Laut einer Mitteilung von SGS vom Freitag kaufte das Unternehmen wie im Februar angekündigt auf einer zweiten Handelslinie der SIX Swiss Exchange 70'700 Namenaktien zu einem Gesamtpreis von 169,3 Millionen Franken zurück.

Das entspreche 0,93 Prozent des aktuellen Aktienkapitals von SGS. Der durchschnittliche Kaufpreis pro Aktie betrug 2'394,62 Franken. Nun habe das Unternehmen vor, bei den Aktionären an der Generalversammlung 2021 die Vernichtung der zurückgekauften 70'700 Namenaktien zu beantragen.

tv/tt