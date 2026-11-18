|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
18.11.2026 09:42:36
SGS-Aktien nach neuen Mittelfristzielen leicht im Plus
Zürich (awp) - Die Aktien von SGS legen am Mittwoch im frühen Handel leicht zu. Der Warenprüfkonzern hat am Kapitalmarkttag neue Mittelfristziele bis 2030 vorgestellt. Analysten beurteilen insbesondere das höhere Margenziel positiv, sehen aber nur begrenztes Potenzial für höhere Gewinnerwartungen.
Gegen 9.30 Uhr notieren die SGS-Valoren um 0,3 Prozent im Plus bei 102,20 Franken, während der Gesamtmarkt (SPI) um 0,1 Prozent zulegt. Im bisherigen Jahresverlauf haben die Titel um gut 12 Prozent zugelegt.
SGS strebt bis 2030 weiterhin ein jährliches organisches Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent an. Die bereinigte operative Marge soll bis 2030 auf mindestens 17 Prozent steigen. Zum Vergleich: Für 2026 rechnet SGS mit einer Marge von mindestens 16 Prozent.
Die Analysten begrüssen denn auch gerade die angepeilte weitere Verbesserung der Profitabilität. So zeigt sich etwa die UBS vom Margenziel positiv überrascht. Die Bank hatte angesichts möglicher negativer Währungseffekte, Übernahmen und Wachstumsinvestitionen mit einer weniger verbindlichen Vorgabe gerechnet. Allerdings liege das Ziel bereits im Rahmen der Markterwartungen. So sei der Spielraum für höhere Gewinnschätzungen begrenzt.
Auch Vontobel sieht das Margenziel über den eigenen Erwartungen. Künftige Wertsteigerungen erwartet der zuständige Analyst durch eine Kombination aus organischem Wachstum, Effizienzsteigerungen und gezielten Übernahmen.
Die ZKB bezeichnet die neuen Ziele derweil als attraktiv und gleichzeitig als realistisch. Auch deuteten die Bewertungskennzahlen nicht auf eine übermässig hohe Bewertung der Aktie hin. Der zuständige ZKB-Experte beziffert den fairen Wert der Aktie auf 116 Franken.
jl/hr
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu SGS SA
|
18.11.26
|SGS-Aktien nach neuen Mittelfristzielen leicht im Plus (AWP)
|
17.11.26
|Hinweis: SGS-Capital-Markets-Day erst am morgigen Mittwoch (AWP)
|
16.11.26
|SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SGS SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
10.11.26
|SGS-Aktie gibt nach: Prüfkonzern übernimmt US-Lebensmittelprüfer Deibel Laboratories (AWP)
|
10.11.26
|SIX-Handel: Anleger lassen SLI steigen (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Börse Zürich in Grün: SLI präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
|
09.11.26
|SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SGS SA von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Aufschläge in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu SGS SA
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
SGS am 18.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen schliesst mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.