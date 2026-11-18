Zürich (awp) - Die Aktien von SGS legen am Mittwoch im frühen Handel leicht zu. Der Warenprüfkonzern hat am Kapitalmarkttag neue Mittelfristziele bis 2030 vorgestellt. Analysten beurteilen insbesondere das höhere Margenziel positiv, sehen aber nur begrenztes Potenzial für höhere Gewinnerwartungen.

Gegen 9.30 Uhr notieren die SGS-Valoren um 0,3 Prozent im Plus bei 102,20 Franken, während der Gesamtmarkt (SPI) um 0,1 Prozent zulegt. Im bisherigen Jahresverlauf haben die Titel um gut 12 Prozent zugelegt.

SGS strebt bis 2030 weiterhin ein jährliches organisches Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent an. Die bereinigte operative Marge soll bis 2030 auf mindestens 17 Prozent steigen. Zum Vergleich: Für 2026 rechnet SGS mit einer Marge von mindestens 16 Prozent.

Die Analysten begrüssen denn auch gerade die angepeilte weitere Verbesserung der Profitabilität. So zeigt sich etwa die UBS vom Margenziel positiv überrascht. Die Bank hatte angesichts möglicher negativer Währungseffekte, Übernahmen und Wachstumsinvestitionen mit einer weniger verbindlichen Vorgabe gerechnet. Allerdings liege das Ziel bereits im Rahmen der Markterwartungen. So sei der Spielraum für höhere Gewinnschätzungen begrenzt.

Auch Vontobel sieht das Margenziel über den eigenen Erwartungen. Künftige Wertsteigerungen erwartet der zuständige Analyst durch eine Kombination aus organischem Wachstum, Effizienzsteigerungen und gezielten Übernahmen.

Die ZKB bezeichnet die neuen Ziele derweil als attraktiv und gleichzeitig als realistisch. Auch deuteten die Bewertungskennzahlen nicht auf eine übermässig hohe Bewertung der Aktie hin. Der zuständige ZKB-Experte beziffert den fairen Wert der Aktie auf 116 Franken.

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