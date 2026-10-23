SGS-Aktie wechselhaft: Leicht beschleunigtes Wachstum im 3. Quartal

Im dritten Quartal 2026 gewann die Geschäftsentwicklung der Gruppe gar noch an Dynamik. An den Zielen für das laufende Jahr hält SGS fest.

Von Juli bis September wuchs der Umsatz um knapp 15 Prozent auf 1,98 Milliarden Franken, wie es in einer Mitteilung vom Freitag hiess. Organisch legte er um 5,7 Prozent zu, nachdem der Umsatz in der ersten Jahreshälfte um Währungs- und Akquisitionseffekte mit 5,6 Prozent gestiegen war.

Mit den Umsatzzahlen übertraf SGS die Vorgaben der Analysten. Diese hatten im Durchschnitt mit einem Wert von 1,95 Milliarden Franken und einem organischen Wachstum von 5,6 Prozent gerechnet.

Höchster Quartalsumsatz

SGS habe im abgelaufenen Quartal den höchsten Quartalsumsatz in seiner Geschichte erzielt, wird Konzernchefin Géraldine Picaud in der Mitteilung zitiert. Basis dazu sei ein starkes organisches Wachstum gewesen. Damit habe SGS die erfolgreiche Umsetzung der Strategie 2027 belegt.

Insbesondere die gestiegene Nachfrage nach Sicherheitslösungen im digitalen Raum und das Geschäft zum Thema Nachhaltigkeit verleihen der Gruppe Rückenwind. Zudem hat SGS wie in der Strategie vorgegeben, weitere zumeist kleinere Firmen zugekauft, insgesamt 18 an der Zahl.

Auf Managementebene wurde derweil Gabriel Julia per 1. Oktober 2026 zum Leiter des Bereichs Health & Nutrition und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Julia bringe 15 Jahre Erfahrung in der Testing, Inspection und Certification-Branche mit, hiess es.

Ziele bestätigt

Die für 2026 gesetzten Ziele bekräftigte SGS. Der Konzern strebt ein organisches Wachstum von 5 bis 7 Prozent an, das von einem ähnlich hohen Wachstum aus Zukäufen, getragen von der Übernahme der US-amerikanischen Prüf- und Inspektionsdienstleistungsfirma ATS ergänzt werden soll. Die operative Marge soll 2026 mindestens 16 Prozent (2025: 16,0 Prozent) erreichen.

Auch im Rahmen der bis 2027 gesetzten Mittelfristziele geht SGS laut früheren Angaben von einem organischen Wachstum im Bereich von 5 bis 7 Prozent aus. In knapp einem Monat dürfte der Konzern anlässlich eines Investorentags dann einen neuen Mittelfristplan veröffentlichen.

SGS-Aktie rückt nach Umsatzzahlen über 100-Franken-Schwelle vor

Die Aktien von SGS sind am Freitag nach einem tieferen Start ins Plus vorgestossen. Der Warenprüfkonzern hat im dritten Quartal den höchsten je erreichten Quartalsumsatz erzielt und mit dem organischen Wachstum die Konsenserwartungen leicht übertroffen. Nun warten die Investoren auf den neuen Mittelfristplan, den SGS am Investorentreffen Mitte November vorstellen wird.

Im Schweizer Handel notiert die SGS-Aktie nach anfänglichen Verlusten zwischenzeitlich 1,39 Prozent höher bei 102,30 Franken. Damit notieren die Titel auf einem Mehrjahreshöchstniveau. Zuletzt hatte der Titel im Frühjahr 2022 100 Franken und mehr gekostet. Der SMIM notiert derweil am Freitagmorgen mit 0,2 Prozent leicht im Minus.

SGS habe das Wachstum im dritten Quartal weiter beschleunigt, dabei aber auch von leichtem Rückenwind von der Währungsfront profitiert, heisst es im Kommentar der Bank Vontobel. Die Gruppe habe die 2026-Ziele bekräftigt und sei auch gut auf Kurs, um die in der "Strategie 2027" gesetzten Vorgaben zu erreichen.

Das organische Wachstum sei mit 5,7 Prozent leicht über den Erwartungen ausgefallen, hält auch die ZKB in ihrem Kommentar fest. Demgegenüber sei der Konkurrent organisch mit 6,2 Prozent etwas schneller gewachsen. Bei SGS seien nun alle Augen auf das Investorentreffen vom 17. und 18. November in Berlin gerichtet. Denn da wird der Konzern vermutlich eine neue mittelfristige Strategie mit neuen Finanzzielen präsentieren.

SGS habe mit den Angaben zur Umsatzentwicklung etwas besser als erwartet abgeschnitten und im Cybergeschäft wie auch mit Nachhaltigkeitslösungen die Vorgaben deutlich übertroffen, schreibt auch RBC Capital Markets. Deren Experten sehen den TIC-Sektor (Testing, Inspection und Certification) insgesamt über den gesamten Konjunkturzyklus allerdings auch Risiken ausgesetzt. Allerdings gelinge es SGS, unter anderem mit gezielten, wertsteigernden Übernahmen, die Belastungen abzufedern.

mk/hr

Baar (awp)